一名人妻控訴丈夫不僅是八大場所的「VVVIP」，還曾大手筆將歡場女子「包全場」，事後還有名囂張小三私訊她，曬出僅穿著內褲，坐在她丈夫腿上的私密照，並嗆聲「看來你還是管不住你老公」，人妻忍無可忍氣得向丈夫提告求償，法院最終判處人夫須賠18萬元。

據判決書指出，人妻與丈夫在2011年結婚，育有一子，人妻控訴丈夫自2020年初即經常夜不返家，對她態度亦冷淡相待、終日無語，她雖基於直覺微感有異，但原先只認為，丈夫是因工作壓力才會有此「冷暴力」之行為，非因外力介入所致。

直到同年6、7月間某日，她偶然發現丈夫竟是著名酒店及各大聲色場所之常客，不僅終日縱情歡場、尋花問柳，還是八大場所之常客（VVVIP），更曾大手筆將歡場女子「包全場、帶出場」。

不僅如此，還有位小三經常透過社群軟體傳訊息給她，表示她的丈夫在外面有情人，甚至張貼多張疑似與人夫出遊牽手、摟抱，甚至是僅穿著內褲，將裸露大腿放在呈現坐姿之人夫腿上的私密照，並留言「看來你還是管不住你老公」等挑釁文字。

人妻屢經溝通、苦勸，丈夫卻始終不予理會，使她甚感身心痛苦，只能求助於精神科協助，經醫師診斷患有焦慮、躁鬱及恐慌等負面情緒壓力症狀，已達非經服用管制藥物，無法正常生活之程度，她忍無可忍憤而向丈夫提告求償25萬元。

法官審理後認為，人夫明知自己為有配偶之人，其仍與異性女子為逾越男女正常社交分際之不當交往行為，依一般社會通念，人夫的行為足以破壞兩人間家庭共同生活之互信基礎，並破壞夫妻共同生活之圓滿、安全及幸福，屬不法侵害人妻之配偶權，因此判處人夫須賠償18萬元。