印度警方今天表示，他們在鎖上門的火車洗手間內發現一具男性屍體，已隨車在印度北部各地行駛900公里而無人察覺。

法新社報導，警方認為，死者在這列火車自比哈省（Bihar）啟程數天之前即已上車，並在進入洗手間且鎖上門後死亡。

鐵路警官沙海（Ram Sahay）告訴記者，由於火車乘客抱怨聞到臭味，警方10月30日將洗手間的門撞開。

這時這班由比哈省薩哈薩（Saharsa）駛往旁遮普省（Punjab）阿姆利則（Amritsar）的特快列車已自起點駛出將近24小時，全程為35小時。

沙海說：「我們對這名男子仍一無所知。」沙海的駐地在北方省（Uttar Pradesh）沙雅罕坡（Shahjahanpur），火車洗手間恐怖的一幕就是在當地發現。

沙海說：「他可能在火車還停在調度場的時候就已上車，然後在他的遺體被發現2或3天之前自行死去。」

鐵路醫院醫師拉伊（Sanjay Rai）告訴「印度時報」（The Times of India），這名男子「在可能陷入昏迷後死亡」。

印度每年都有數萬具遺體無人認領且無法辯識身份，若是尋找親友未果，通常在發現3天後由警方加以火化。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111103