警在現場發現束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具，將其全數查扣。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

新北市淡水區近期有詐團透過網路刊登高薪工作的廣告，誆騙求職者再暴力控制，1日淡水警查獲8名犯嫌，救出被關在淡水新市鎮的26人，新北市刑大持續追查，發現該詐團除了淡水，在桃園市中壢區還有另一處據點，且有32人被關押，3日晚間查獲逮捕張嫌等8人，4日將清查涉案犯行。

淡水警方1日破獲呂、林嫌等8人強押被害人獲得人頭帳戶，並施以囚禁凌虐，新北市刑大、淡水分局組成專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，循線追查發現該詐團在桃園市中壢區還有另一處據點，便迅速前往青峰路一處社區大樓蒐證查訪，並調閱相關監視器影像畫面，確認犯嫌及被害人均位於屋內，尚未離開，再報請檢察官指示搜索。

專案小組破門發現張嫌等8名加害人，且屋內有32人被關押，並在現場發現束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具，將其全數查扣，手機、監視器等證物也悉數帶回。

專案小組安排警力，將身上有明顯傷勢的被害人護送就醫，其他被害人則帶返刑大安頓，製作筆錄，至於8名犯嫌則因夜間停止訊問，正擴大清查其涉案犯行。