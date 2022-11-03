因應政府2050淨零碳排目標，群益期貨在今年4月設立永續治理處，且為推動綠色金融發展，特將二級單位「數位增長處」升級為一級單位「數位增長部」，負責統籌內、外部數位資源，力求創新同時達減碳效益。群益期貨永續及創新雙軌並進，備受第二屆《工商時報數位金融獎》專業評審團認可，除了蟬聯「數位創新獎」外，更是首次奪下「綠色數位金融獎」，再創業界領先標竿。

在Covid-19及政府節能減碳的政策推動下，群益期貨秉持著1+1>2的經營理念，攜手多間金融服務創新企業，強化數位服務實力及全方位投資服務，並建立群益期貨金融生態圈，整合線上課程及服務，有效提高投資效率及減碳效益。其中群益點數（capital point）積點讓交易人可透過點數兌換機制，獲得外部知名投資平台的相關課程、資訊，邀請交易人及合作夥伴共同參與綠色數位減碳策略行動。

科技普及與5G在綠色金融的發展下，投資「效率」及「個人化」成為投資人服務滿意度關鍵，群益期貨主打讓手機下單也像在電腦前面一樣快速有效率的「行動贏家」多功能行動APP，提供完整投資服務體驗，降低客戶因效率不佳前往實體櫃位、人工客服等需求；客戶的專屬業務員可透過國人較常使用的社群軟體LINE，提供個人化「業務社群數位卡片」，包括每日投資情報傳遞、社群動態活動及營業員對客戶的個人關懷等，讓提高溝通效率的同時也能兼顧資訊精準度，減少濫發推播、提高客戶服務體驗滿意度。

針對客戶個人化資訊提供專屬情報，群益期貨再推出業界首創、至今唯一取得專利核准之服務「群益智能推播」，透過專利演算法將即時財經時事、獨家短評、重大數據、新聞快訊、行情指標、盤後資訊、指標策略等實時資料，提供專屬個人化投資情報，相較於傳統強迫式、齊頭式推廣模式，群益智能推播的一對一個人化訊息推播，可協助交易人在第一時間利用群益「智慧單平台」的各式功能，例如：移動停利（損）單、MIT觸價單以及順勢通道（專利）等，輕鬆完成交易布局，隨時掌握交易獲利機會，降低市場風險。

群益期貨透過「建立金融生態圈」及「群益智能推播」服務深受評審團青睞，在111年度眾多參加者中榮獲「數位創新獎」及「綠色數位金融獎」兩大獎。未來也將持續透過創新、靈活的市場策略，提供交易人最便利的情資獲取、最友善的交易環境，並積極整合金融生態圈的投資體驗及綠色永續發展，提供更豐富的互動形式，打造最有溫度的金融服務。