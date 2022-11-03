美國聯準會（Fed）2日宣布連續4度升息3碼，但有「新債王」封號的岡拉克（Jeffrey Gundlach）預期，Fed將放緩升息步調，12月不會升3碼。他同時建議，信用市場遭炸，投資人可考慮逢低買進。

美國通膨率仍高懸在8％附近，Fed周三宣布基準利率續升75個基點，主席鮑爾示意12月例會或將考慮放慢升幅。

雙線資本（Doubleline Capital）執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受美媒CNBC專訪時預測，Fed下次例會應會放慢升息速度，他認為升3碼不會是Fed12月例會的「基本情境」。

岡拉克表示，2023年美國通膨數據可望降溫，若明年底之前，Fed能成功將通膨率壓低到2％，通膨應會續降甚至跌到2％之下。

鮑爾周三在會後記者會提到，美國經濟雖有機會躲過衰退，但軟著陸的機率愈來愈小。岡拉克受訪時預測，明年美國經濟衰退的機率高達80％。

岡拉克在周三的專訪中指出，由於「信用市場遭炸毀」（bombed-out credit market），建議投資人不妨趁機低接增持債券。岡拉克說：「今年到哪兒都找不到獲利機會，股票相較歷史數據被嚴重高估。債券當時糟透了，但現在已非如此。」照DoubleLine模型的預測，萬一明年美國經濟真衰退，債券殖利率可能會跌幾個百分點。

岡拉克向投資人推薦的增持標的，包括政府擔保抵押債券（mortgage bond）、高收益「垃圾債」（junk bond）及資產抵押擔保證券（ABS）。如若信用評級達「B」及「BBB」，殖利率可達12％。

岡拉克提醒上述信用商品殖利率雖高，但有別於美國公債的是，一旦美國陷入衰退，恐面臨企業或消費者違約的風險。

但他認為持有殖利率4％的美國公債，再加上若干利差較高的信用債券，可獲得近8％的報酬率，還有「自然避險」（natural hedge）效果。