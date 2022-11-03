即使各國逐漸解封，然而企業面臨的經營風險卻持續增加中，富邦產呼籲企業正視ESG發展趨勢並關注各項風險管理挑戰，並建議企業應建立完善風險管理制度，並搭適當保險規劃才能達到企業永續。

富邦產險3日攜手社團法人中華公司治理協會辦理「ESG趨勢與風險管理研討會」，邀請中華公司治理協會副理事長朱竹元、富邦金控首席經濟學家羅瑋博士及台灣大哥大資安處副處長陳嘉宏，分別就ESG發展趨勢、國際經濟與貿易風險，以及資安法規對上市櫃公司的影響進行介紹，並提供相關營運建議。研討會共吸引百位上市櫃公司董監事與高階主管報名參加，中華公司治理協會理事長陳清祥亦蒞臨現場共襄盛舉。

富邦產險總經理賴榮崇致詞時表示，新冠疫情爆發至今已3年，雖然仍維持戴口罩生活，但解除居家隔離與各項開放措施，已逐漸讓生活回復正常。然而，新的黑天鵝卻陸續出現，包括俄烏戰爭、中國大陸封城與供應鏈衝擊、巴基斯坦與美國的氣候災害、以及各國央行貨幣緊縮，都對全球股市、經濟與發展帶來重大的影響。企業在動盪中如何求生存與轉型，都是公司管理階層與董監事需面對的挑戰。

在研討會中，中華公司治理協會副理事長朱竹元提到全球永續發展趨勢，淨零碳排與ESG改變了企業的營運策略，各方利害關係人正快速地增加，考驗企業的風險調適與管理能力，也對金融業的投資與服務造成改變；富邦金控首席經濟學家羅瑋提醒在未來六個月全球經濟與金融市場必須面對的三大挑戰。

台灣大哥大資安處副處長陳嘉宏說，目前資安議題已經提升到法規層面，例如金管會要求上市櫃公司逐步設立資訊安全專責單位，而證交所也將資安政策及管理方案納入公司治理評分項目。企業可利用今年新增的資安投資抵減新法規，在提升韌性同時能獲得部份稅額折抵。

富邦產險說，面對風險時，是挑戰也伴隨著扭轉契機，企業在追求成長的同時，也應該隨時注意各種內外部的改變，建立或調整完善的風險管理制度，搭配適當的保險規劃，以達到企業永續經營的目標。