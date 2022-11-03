美國聯準會（Fed）周三再次調升利率3碼，並表明將放慢升息步調。但Fed主席鮑爾表示，他們將持續升息以對抗高漲通膨，市場不應過度執著於升息快慢，反而該關注利率升至多高水平，顯示Fed升息策略已由大幅調升轉變為細水長流。

鮑爾2日於會後記者會表示：「何時放緩升息的重要性，如今遠低於利率將升得多高、限制性貨幣政策將維持多久」。

鮑爾指出，即便Fed放緩升息，但讓他們停下升息步伐的「終端利率」可能高於9月會議預測。

分析師認為，Fed做出放緩升息決定有其背後道理。各國央行皆奉行布雷納德原則（Brainard Principle），亦即：貨幣政策制定者不確定短期利率變動對於經濟帶來何種影響時，最好採取保守的緩兵策略。此理論由美國經濟學家布雷納德（William Brainard）提出。

此外，貨幣政策對於經濟成長與通膨的最終影響，取決於終端利率的高低，而非利率調升快慢。