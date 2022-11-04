台北市長選戰進入倒數階段，根據《美麗島電子報》3日搶先曝光的最新民調，國民黨蔣萬安支持度34.3%、民進黨陳時中27.7%、無黨籍黃珊珊22.4%。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，萬華人討厭陳時中，這個明顯就是萬華破口，反噬到他身上來了。

吳子嘉3日在《關鍵時刻》節目中公布台北市長選戰民調，國民黨蔣萬安34.3%、民進黨陳時中27.7%、無黨籍黃珊珊22.4%。他分析認為，總統蔡英文輔選有用、而且陳時中年輕票上來，所以蔡英文對年輕人確實有魅力，然後民進黨支持者回流，現在到了82.2％，上次還僅7成多。

吳子嘉認為，民進黨把台北市長選戰打成藍綠對決，也就是由陳時中跟蔣萬安對決，但是陳時中的天花板，已經慢慢出現了。

吳子嘉覺得，這當中最不利的是黃珊珊，因為黃珊珊沒有議員盤基礎。但是黃珊珊在20-29歲這個年齡層，她還是最高，中間選民的部分，黃珊珊25％也還是最高，陳時中則是15.4%，黃珊珊贏陳時中10個百分點，所以黃珊珊的白色選民的特性就是年輕票、中間票。在這3個人當中，黃珊珊還是具有優勢，但是優勢逐漸被壓縮了。

吳子嘉指出，蔣萬安開始上來了，蔣萬安已經可以吸收到年輕票。在中正萬華區的支持度，蔣萬安以37.5％拿到第一名，第二名則是黃珊珊的29.7％，第三名就是陳時中的20.9％，差蔣萬安17個百分點，所以萬華人討厭陳時中，明顯來說，就是萬華破口，現在確實反噬到陳時中身上來了。