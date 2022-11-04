近日傳出來台受訓的台積電美籍員工已經包機返美，由於先前有員工無法接受台積電工時長、八卦文化盛行的企業文化，引起不少台灣網友反彈，如今「結訓」回美國，許多網友鬆一口氣「巨嬰終於走了」。時事評論員李正皓也表示，相較美國人而言，台灣人更好管理，且也呼應之前傳美軍會在戰時撤離台積電員工的說法。

去年11月，一名美籍工程師在台積電抱怨台積電工時長、軟體太爛等等問題，而今年7月，又有一名自稱是台積電美籍員工發表在台積電任職的心得，對台積電企業文化包括軍事化管理、八卦文化，以及職涯受限等多有不滿，甚至直言被當成「中學生」看待。

台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的12吋5奈米晶圓廠，預計在12月舉行首批機台設備到廠典禮，最近傳出台積電已經包機將員工和設備運往美國，其中也包括來台受訓的美籍員工及其家屬們。

消息一出，PTT科技板許多網友歡聲雷動，「巨嬰終於走了，18場的各組主管應該超開心」、「真的是巨嬰群」、「巨嬰時間到就要喝咖費下午茶、準時下班回家」、「送走一批大佛」、「這批人真的過超爽，回美國也是台灣人在做事」、「南科宿舍明明禁菸，他們都坐在陽台抽菸，路過台積宿舍區到茶水間裝水都是滿滿的煙味」。

時事評論員李正皓在節目《關鍵時刻》表示，他看到台積電美籍員工包機返回美國的消息，網路上許多網友抱怨美國員工難以管理，更以「請走大佛」、「送走巨嬰」來形容。且有鑑於兩岸局勢升溫，他說，這也與此前外媒報導，一旦開戰美軍將撤離台積電工程師的傳聞相互呼應。