58歲男星薛志正（現改名為：薛子騛）早年模仿李登輝、宋楚瑜走紅，現在淡出演藝圈，轉型當直播主賣貨。近日，他上節目透露5年內因出2次嚴重車禍而斷腿，不良於行，過去投資的雞排店也被股東搞垮，賠到血本無歸。

薛志正在節目《命運好好玩》表示，過去投資雞排店，全盛時期共有50多家分店，曾遇到雞肉大漲價的成本壓力，從1斤48塊炒到158塊，但都秉著良心而不肯調整販售價格。不過，這不是雞排店倒閉的主因，薛志正透露公司有個很拚命的股東，沒有上繳簽約金，後來才知道他偷偷挪用了三分之一，雖然有找到人，但對方雙手一攤表明沒錢，薛志正付出的心血全賠光。

除了投資失利，薛志正的運氣也欠佳，5年內出了2次嚴重車禍，第1次他為了拍重機宣傳片不慎雷殘，導致肋骨、鎖骨各斷一根，肋骨斷三根的慘況。第2次則發生在剪綵開幕儀式的路上，一台車撞飛3台摩托車，薛志正是其中1台，雖然重機沒事，但他的股骨頸被撞斷，沒辦法正常行動，留下一輩子的後遺症，前陣子還被週刊直擊走路時得靠著助行器移動。

儘管面臨重大的挫折，薛志正還是沒被打倒，樂觀地面對往後的人生，他和汪建民搭檔開直播賣零食，汪建民形容兩人「一個殘廢、一個背債」，高EQ自嘲老闆的決定太有勇氣，薛志正則認為直播是個很有龐大商機的領域，很樂意投入。