全球球迷引頸期盼的卡達世足賽即將在11月20日舉行，搶搭這波瘋世足熱潮，遠傳電信特別攜手vivo祭出「歡慶世足月 獨家豪禮四重送」活動。

即日起至遠傳申辦心5G 指定方案，登錄活動網頁領取千元手機折價券，搭配2022世足官方指定用機vivo V25，手機優惠價0元起。

主打影音享樂機vivo Y55，月付799同樣0元，月底前申辦指定手機，遠傳friDay影音最高半年0元暢看、行動裝置險最高3個月免費。

此外，到遠傳購買空機。vivo系列手機指定空機最高加碼折價4,000元，本月入手vivo全系列手機加碼抽百萬旅遊金、限量世足紀念球。

至全省遠傳門市選購最新世足官方指定手機vivo V25，搭配遠傳心5G 月租999以上方案，專案價再折1,000元！持任一品牌舊機換V25，除了原舊機回收金可折抵新機外，額外再加碼舊機換新機補助金1,000元，月付999，美顏神機vivo V25 最低0元。

老客戶申辦旗艦級手機X80，符合VIP資格續約手機折價3,000元；三鏡玩趣娛樂機Y55、高CP值生活娛樂機Y16都有0元方案。

除獨家手機價格優惠之外，世足月期間申辦指定手機，遠傳加碼贈friDay影音最高半年0元暢看，本月申辦vivo X80享friDay影音半年0元、申辦vivo V25或Y55則享3個月0元。

此外，遠傳全方位貼心照顧客戶，本月申辦vivo V25、Y55獨家送行動裝置險最高3個月免費，保單約定範圍內可至指定維修中心進行理賠申請，申辦V25 256G並至vivo官網登錄，加碼送螢幕意外保固12個月！

針對有購買空機需求的消費者，遠傳再推指定空機加碼優惠！至遠傳直營門市購買旗艦新機vivo X80，先享空機折2,000元之外，透過遠傳心生活可再領券再折2,000元，原價27,990元現省4,000元只要23,990元。詢問度超高的vivo Y55最高省2,000元、V25也可省1,000元。

因應國境解封，國人旅遊夯，遠傳攜手vivo規劃總值超過百萬的旅遊金，本月前申辦vivo全系列手機，不限資費加碼抽18,888元旅遊金，共60名，天天再抽限量世足紀念球。