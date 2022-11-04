一名網友PO出影片表示，鄰居竟把曬衣架放在他家門口，直接把要曬的衣服掛在上面，還擋住整個大門，儘管原PO已經和對方反應過，但仍沒有改善，讓他傻眼直呼「我家門口不是你家曬衣場！」

一名網友在臉書「爆料公社二社」PO出監視器畫面，可以看到一名女子把曬衣架放在大門口後，開始曬衣服，完成後竟往對向回家，原來該名女子是附近鄰居，擅自將曬衣架放在原PO家門口；另一段畫面則顯示，該名鄰居前來把幾件衣服收下後，把曬衣架移到更中間的位置，隨後就拿著衣服回家。

原PO表示，自己已經和對方反應過，但對方仍繼續在他家門口曬衣服，讓他相當傻眼，「我家門口不是你家曬衣場，我都說了這樣很醜很難看，你們還是為所欲為，真讓人噁心至極。」

一名網友PO出影片表示，鄰居竟把曬衣架放在他家門口，直接把要曬的衣服掛在上面，還擋住整個大門。（圖／翻攝臉書爆料公社二社）

影片曝光後，不少網友也覺得相當誇張，紛紛留言「曬衣服曬在別人家幹嘛」、「臉皮也太厚了吧！跑來對面門口曬衣服？自己家門不能曬嗎」、「在自己門口就算了，跑到別人家門口曬……什麼邏輯」；也有網友分析鄰居的想法，「猜測應該是對面戶的鄰居，陽光被遮著，所以推到對面去曬一下！我家鄰居也很常這樣，內衣、內褲全部都放在人家門口晾」、「刁民鄰居邏輯：啊你家就有太陽啊，借我曬一下會怎樣嗎？都是鄰居不用那麼計較吧？太陽是大家的又不是你的」。

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