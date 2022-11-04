「智寶好苑景」坐落台北港特區，是全台灣唯一有海陸空聯運的重要樞紐地區，加上政府推動物流及科技智慧，未來國內外企業進駐帶來的人口紅利將令人驚艷。智寶建設股份有限公司董事長楊國志表示「每棟建築都當作自己要住」，並體恤年輕人買房艱辛，以物超所值的規劃吸引首購族入住，再提出5大區域保證。「智寶好苑景」房型26-38坪，採2-3房格局，磁吸首購小家庭定居目光。

八里未來發展蒸蒸日上，政府戮力推動「智慧車輛產業園區」及「台北港第二種產業園區」，興建「離岸風電」基樁基地等3項改革。離岸風電廠斥資50億，將為區域帶來千個工作機會；甚至打造亞洲首個5G自駕電動車應用廠，也與國際物流公司和輝達玻璃等知名廠簽約。區域種種的發展紅利，磁吸智寶建設插旗，推出建案「智寶好苑景」，也因為公司品牌的好口碑廣布，尚未公開就受到矚目。

八里未來發展蒸蒸日上，政府戮力推動「智慧車輛產業園區」、「台北港第二種產業園區」，興建「離岸風電」基樁基地等多項改革，未來吸引千個工作機會。(圖/擷取自YouTube)

智寶建設股份有限公司董事長楊國志表示「每棟建築都當作自己要住」，因此建案主打30年的結構保證和5年防水保固，剛性需求配備全面升級。楊國志回憶白手起家的過往，深刻體會現今年輕人買房的艱辛，所以提供物超所值的服務和品質，讓顧客放心的將一輩子願景交給智寶，承諾「智寶好苑景」是個放心的選擇，完成年輕人輕鬆成家的理想。

「智寶好苑景」推出區域5大唯一保證，其承諾超越現行規範，並以合約明定表示。第一，「低自備款項」讓需求者完成「10%低首付」的夢想，真正放寬年輕首購門檻；第二，「附設充電車管槽」與未來智慧車輛產業園區接軌，超前部屬做足準備；第三，臨路退縮30米；第四，電梯搭配日立永大防疫設施；第五，強調售後服務保證，讓住戶更滿意。智寶建設理解健康、自然、居住體驗於住宅的平衡性，精心打造優質房屋，且真正理解年輕首購的需求。

智寶建設股份有限公司董事長楊國志表示「每一棟建築都當作自己要住」，回憶白手起家的過往，能夠體會年輕人現在買房的艱辛，所以提供物超所值的服務和品質。(圖/擷取自YouTube)

「智寶好苑景」吸引首購族與換屋族群入住，房型26-38坪，以2-3房格局吸引小家庭目光，採預售屋銷售，規劃65戶住戶空間，預計2025年下半完工。廚具使用櫻花品牌、衛浴主打TOTO配備；另外有BM鋁合金系統天花板、RAK&羅馬磁磚、日立永大防疫電梯、英國Studor吸氣閥、大同5+5mm膠合玻璃氣密窗及長庚活水系統等。