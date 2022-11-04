111年度全國環保志（義）工群英會於111年10月29日在高雄市鳳山運動園區體育館舉行。花蓮縣環保志工代表隊帶著縣長徐榛蔚的勉勵與祝福，由環保志工大隊長陳智寬帶領舞鶴翱翔隊、環境教育大使服務隊以及瑞美良環保志工隊，分別參加環保啦啦隊、環保金頭腦、環境保衛戰及資源分類王等競賽，與各縣市代表隊同場交流，激盪對於環保工作的熱情。

花蓮縣環保志工代表隊在舞鶴翱翔隊熱情有勁的啦啦隊加油聲中，鼓舞全隊的士氣，亦讓環境教育大使服務隊在熱烈的競賽氣氛下，發揮平日宣導環境教育的能量，於環保金頭腦競賽脫穎而出，為花蓮縣取得特優；瑞美良環保志工隊在環境保衛戰的項目，展現優質的環境素養並為花蓮縣取得第2個特優。在資源分類王的競賽中，環境教育大使服務隊藉由競賽與高雄市代表隊，彼此互相加油打氣，手牽手一起完成競賽，讓在場環保志工了解競賽只是一時，而是透過活動，促進各縣市相互交流，共同為守護環境而努力。

111年度全國環保志（義）工群英會，花蓮縣代表隊在4項競賽皆全力以赴，共獲得環保金頭腦、環境保衛戰等2項特優，令全國各縣市志工伙伴們留下深刻的印象。花蓮縣代表隊更藉由競賽凝聚花蓮縣環保志工的向心力，彼此相約明年要在參加環保（義）工群英會，讓花蓮縣環保志工的熱情與活力，持續在全國賽發光發熱。花蓮縣環保局表示，感謝花蓮縣環保志工代表隊的無私付出，讓花蓮縣環保志工的旗幟得以在高雄市鳳山飄揚，希望他們為環保工作奮戰的身影，能夠影響更多的有志之士，投入環保工作，讓環境永續的友善行為，能永遠成為花蓮的日常。(廣告)