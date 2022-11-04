天狼星XM（SiriusXM）廣播公司播客主持人凱莉（Megyn Kelly）對梅根火力全開

41歲的梅根才在播客節目「原型」（Archetypes）上傳錄製的新節目，就遭天狼星XM（SiriusXM）廣播公司播客主持人凱莉（Megyn Kelly）怒嗆，要她別再開口閉口「我老公」，並說她這麼做只是為了引起注意。

據《紐約郵報》（New York Post）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，51歲的凱莉火力全開，連哈利也罵下去，她痛批梅根夫妻把英國王室吃乾抹盡，但他們如今所擁有的名聲，還有大部分財富都來自英國王室。

梅根在新上傳的節目中被問及，哈利在教養孩子上做得多不多時，她答道，「啊，我老公嗎？喔，他很棒！」接著她說，當她在「混亂的早晨」煮早餐時，38歲的哈利會幫忙讓寶貝兒子亞契下樓。

而凱莉則酸道，老美不愛王室。「我們知道了，妳中了大獎，」她說，「恭喜，妳釣到金龜婿了，妳要我們大家都知道。」

而上節目打新書《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）的安德森（Christopher Anderson）則笑著說，梅根就像所有的年輕女性一樣，都知道英國王室。他說，年輕女性都愛王子公主，有照片顯示，她還是青少女時，就在白金漢宮大門前照過相。

而凱莉則附和道，「老實說，哪個時代沒有黃金單身漢，以我這年紀來說，是小約翰甘迺迪（JFK Jr.），而在她那年紀，則是哈利王子。」

接著凱莉就直嗆，梅根是「騙子」，在脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪中，謊稱她在和哈利交往前，從沒上網查過「我老公」的相關資料。