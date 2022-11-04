根據《財訊》報導，10月7日美國公布禁令，首次將半導體人才列入制裁範圍，禁令發布前，外籍高階人才早已離開中國產業避風頭，然而這場風暴正快速擴大。

根據《財訊》報導，兩個月前，美中台高科技圈開始傳出消息，美國政府將出台新的制裁政策，接著，美中台半導體圈裡，重要人物陸續出現異動；但最終，這場風暴的影響範圍，卻大大超出所有人的預料，現在，台灣半導體產業已進入暴風圈。

8月底，華為創辦人任正非突然在公開信裡嚴重警告，「我們要看到公司面臨的困難，以及未來的困難，未來10年應該是一個非常痛苦的歷史時期⋯，2023甚至到2025年，一定要把活下來作為最主要的綱領。」

就在任正非發布公開信前2個星期，8月11日，中國最重要晶圓代工廠中芯董事會成員大幅異動。

《財訊》報導指出，中芯獨立董事、ARM聯合創辦人Tudor Brown辭去董事職務，他在中芯已經擔任獨董9年，卻一夕閃辭。這一天，他在網路上貼文「今天是百感交集的一天，國際正在進一步分化，」他離開中芯，卻仍擔任聯想董事。

光速離開中國半導體產業的，不只Tudor Brown，9月30日，中國最重要記憶體廠長江存儲執行長楊士寧閃辭。楊士寧是中國半導體產業老兵，曾任中芯首席技術官、首席運營官，加入長江存儲後，被視為長江存儲的靈魂人物，但也持有美國籍，在禁令發布前7天，楊士寧辭職了。

「他人還在中國，只是目前做的是和半導體無關的工作，」業界人士透露，禁令發布前，許多中資半導體公司副總級主管已悄悄離職，先轉到非半導體公司上班。

這些人的盤算是，先離開有制裁風險的業務，留在中國，等規則清楚後，再做打算。

《財訊》報導指出，中國的美籍半導體人才名單中，有許多重量級人士，例如，芯原微電子董事長戴偉民，兄妹3人都是半導體產業創業家，他的妹妹戴偉立，參與創立美國知名半導體公司Marvell，他創立的芯原微電子也在中國掛牌，他的弟弟戴偉進曾創立Silicon Perspective，被美商Candence以5億美元併購。目前戴偉民和戴偉進仍分別為芯原公司的董事長和董事，本刊曾向戴偉民直接提問，但未獲回音。

《財訊》分析，另一個重點人物是中微半導體董事長尹志堯，他曾在科林、應材等半導體設備公司蝕刻相關部門工作多年，中微半導體生產的蝕刻機也是少數能打入台積電的中國半導體設備，但禁令發布後，只看到尹志堯減持中微股份的消息，這些人應該都早已知道消息。