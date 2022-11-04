1名89歲老太太長期腰背疼痛，生活行動相當困難，經常站沒多久就受不了，要躺床休息才會比較舒服，女兒帶著媽媽到醫院檢查，經由X光檢查發現老太太有多處壓迫性骨折，測量骨密度T值僅有-3.5，醫師研判骨折由骨質疏鬆症所導致，立即使用促進骨質生成的藥物，治療約7個月，老太太疼痛緩解也能漸漸行走。

骨質疏鬆症初期不容易察覺 身高變矮4公分很可能是警訊

中國醫藥大學附設醫院骨科主治醫師蕭龐軒表示，當骨質流失不斷加快，讓新骨頭生成無法及時填補，骨鬆也就漸漸上身，由於疾病初期沒有明顯症狀，高風險族群病識感較低，經常在骨質大量流失發生骨折後，病人就醫檢查才發現自己罹患骨鬆，然而及早檢查與治療，就能大幅降低未來骨折發生風險。

蕭龐軒醫師說明，及早發現骨鬆相當重要，才能盡快採取應對措施，減少骨折所帶來的傷害風險，首先女性更年期是重要指標，當雌激素減少分泌，骨質保護力也就漸漸降低，其次發現自己比年輕時身高矮了4公分，或側面肋骨最下緣，與骨盆上緣間距小於一隻手指寬，就要立刻就醫檢查骨質狀況。

(圖/蕭龐軒醫師提供)

骨質疏鬆症治療二方面著手 美國建議先採用促進骨質生成藥物

蕭龐軒醫師指出，醫院檢查骨密度，會使用雙能量X光吸收儀（DXA），如果檢測出骨密度小於-2.5，也就確診骨質疏鬆症。目前治療方式由兩個方向著手，分別有抑制骨質流失藥物，與促進骨質生成藥物，按照台灣健保給付方式，先會給付抑制骨質流失藥物，若再發生骨折，才會給付促進骨質生成藥物。

蕭龐軒醫師補充，然而根據2020年美國臨床內分泌醫學會骨質疏鬆症治療指引，針對極高骨鬆性骨折風險患者，先使用促進骨質生成藥物，包含骨密度小於-3、曾接受骨鬆治療仍發生骨折、多處骨折、12個月內發生骨鬆性骨折病患，在提高骨質密度同時，也減少骨折發生風險，接續再用抑制骨質流失藥物治療。

骨質疏鬆症治療不能任意中斷 治療成果恐怕功虧一簣

蕭龐軒醫師強調，骨鬆就像高血壓與糖尿病等慢性疾病，確診後治療藥物絕對不能中斷，在藥物協助下才能維持或增加骨質，一旦病人擅自停止藥物，骨質會恢復流失狀態，原本治療成果也就功虧一簣，診間內時常有病患，獲得相當治療成績後，未持續接受治療，發生骨折才又再次出現尋求醫療協助。

蕭龐軒醫師提醒，當磚頭如果不小心摔到地上，碎裂破損會因質量差異有不同，骨頭就像磚塊一樣，受到衝擊後也會隨著骨質好壞，出現不同嚴重度傷害，在相同狀況下摔倒骨折，必須手術治療時，骨質疏鬆症患者手術更加困難，就算完成手術，骨頭癒合時間會更長外，甚至未癒合都可能發生。

骨鬆早期發現治療很重要 良好生活習慣有助穩定病情

蕭龐軒醫師重申，骨鬆早期發現與治療相當重要，盡快採取保護措施，越能降低骨折危險，一旦發現身高變矮、肋骨與盆骨間距有異、腰背容易產生疼痛等駝矮痛徵兆，一定要馬上就醫檢查，確認骨質是否發生異常，假使發生骨鬆，一定要遵照醫生指示穩定施打藥物，生活習慣也要有所改變。

蕭龐軒醫師呼籲，不論是骨鬆患者，或高風險族群，一定要攝取足夠鈣質與維生素D3，並且在可能受範圍內，維持肌力負重訓練，維持肌肉量有助保持平衡，減少摔倒危機外，也能促進骨質生成，如果同時有高血壓，或神經內科相關疾病，容易造成頭暈或走路不穩定，也要規律就醫治療。

本衛教訊息由台灣安進協助提供

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