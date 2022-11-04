丹麥海運龍頭馬士基被視為全球貿易風向球，近日公布第三季財報，雖然獲利創下歷史新高，

但執行長施索仁（Soren Skou）警告運費已經觸頂，明顯的處在下行軌道，並悲觀看待全球經濟前景，離陷入衰退不遠了，「歐洲肯定會，而美國可能也快了」。

綜合外媒報導，馬士基第三季稅息折舊攤銷前利潤為109億美元，高於市場預期及去年同期，寫下歷史新高，但施索仁表示，今年驚人的業績是由運費上漲所推動，但隨著需求走弱及供應鏈瓶頸緩解，運費已經明顯觸頂，預估第四季將開始回落，未來幾個月海運業務也會受影響。

馬士基預估，今年全球貨櫃需求將下降2%至4%，此前則預期為正負1%區間。

針對全球經濟前景，施索仁坦言，目前發生的俄烏戰爭及冬天的能源危機，這些都讓他很難樂觀看待，種種因素衝擊消費者信心，連帶影響需求。他表示，「我們可能正陷入衰退，或即將陷入衰退，歐洲肯定會，美國可能也不遠了」。

由於宏觀經濟充滿不利因素，馬士基預期2023年全球貨櫃市場大致持平偏負值，風險傾向下行。馬士基本周表示，消費者對產品的需求下滑，運費降速超乎預期，美國和歐洲庫存開始堆積。