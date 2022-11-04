中廣與蓋洛普日前公布新竹市長最新民調，民眾黨候選人高虹安被民進黨候選人沈慧虹追上，兩人都是25.96％，國民黨候選人林耕仁14.04％居第三，因此近日就有傳出「棄林保高」的聲音，也引爆藍營內部論戰。一份最新的網路民調則顯示，竟有82％的民眾一面倒認為應該要「棄林保高」，僅有18％的民眾認為要「全力挺林耕仁」，這麼高的比例挺棄保，令人意外。

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》3日對於「新竹市長該「棄林保高」嗎？你認為？」進行了網路民調，截至3日23時，已有2萬人進行投票，有82％的民眾認為「應該要棄林保高，才有機會下架民進黨」、有18％的民眾認為「應該要全力挺林耕仁，寧為玉碎不為瓦全！」，而該頻道也提到除了趙少康出來呼籲此問題之外。媒體人朱凱翔也在臉書發文直言「國民黨放林耕仁打高虹安，結果就是自己選不上，搞不好還害了其他縣市的候選人」。

而參與投票的網友也紛紛留言表示「我覺得沒必要吵架，唯一支持『下架民進黨』」、「先拉民進黨下來才是重點」、「高虹安在面對如此不公平的選戰，媒體資源完全不對等的前提依然支撐下來，代表她真的有其真本事」、「如果民進黨在新竹的作為，不足以讓新竹市民覺醒。那不管是棄保還是挺林到底，根本沒差別」。