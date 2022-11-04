九合一選舉投票日倒數不到一個月，台北市長選情備受矚目。《美麗島電子報》董事長吳子嘉1日就表示，台北選情在「最後十天」招數用盡才會有用，「血滴子在最後十天丟，台北市在最後十天決定輸贏，翻盤都在最後十天，民進黨大招都還沒出來」。對此，媒體人黃揚明2日就指出「有一種可能就是準備好罰款，有人來公佈假民調」，這讓前立委郭正亮嚇壞直呼「哇！有人想過這種絕招」。

吳子嘉1日在網路節目《關鍵時刻》中認為，「排序上應該還是蔣萬安第一名，第二名還是黃珊珊，第三名還是陳時中」，吳直言「因為陳時中已經完全結束了，陳時中半年來民調整個是躺平的」，他也不解，「最近十天或這一週有什麼利多因素，會讓陳時中的民調飆高」，這讓他嚇到要送醫院，更說「民進黨現在在台北市還沒有重大的變化，有的話是也是在最後一個禮拜」。

吳子嘉說，因為台北市是一個很特殊的地方，「台灣只有一個地方買票無效，就是台北市」，坦言台北市是要靠空軍的操作、網軍的操作，而這個操作期一定是在後半段。吳子嘉最後更肯定指出，換言之講就是在「最後十天」招數用盡才會有用，「血滴子在最後十天丟，台北市在最後十天決定輸贏，翻盤都在最後十天，民進黨大招都還沒出來」。

黃揚明2日就在網路節目《國民大會》中指出，在選前十天「有一種可能就是準備好罰款，有人來公佈假民調」，這讓一旁的郭正亮聽完驚呼「哇！有人想過這種絕招」，黃揚明更接著說，「在那種選情五五波的地方說誰領先，把那五十萬給他罰，但是可以影響選舉」，不過黃也強調「但老實說在那10天出招的話，效果很低，因為媒體不敢報導，引述也要被罰，那個要看在什麼樣的方式和場合使用，要拿捏」。