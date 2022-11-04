民進黨立法院黨團總召柯建銘與綠營側翼猛打民眾黨新竹市長候選人高虹安跟前助理李忠庭的公費助理案，先是指控李是人頭助理，後來加碼爆料李忠庭捐款民眾黨，質疑詐領助理費。媒體人張禹宣3日在臉書發文批，這些邏輯他都懂，但奇怪的是，柯建銘跟蘇嘉全，一個地下院長、一個前院長，「怎麼你們的主任跟助理也做一模一樣的事？」

張禹宣指出，張嘉玲，前立法院長蘇嘉全辦公室主任，現任中和議員參選人，過去也曾跟過蔡英文(民進黨婦女部主任)，蔡英文還是她結婚時的證婚人，先生朱財慶還是蔡英文的隨行秘書，卻在立法院任職辦公室主任期間，捐款民進黨與蔡英文高達30萬元，按辦公室主任薪資相當於半年的薪水，照柯建銘的邏輯，這算不算詐領助理費，五鬼搬運？

以及柯建銘助理周立軒AKA(又名)周軒，擔綱柯建銘激進派網軍的領袖之一，也是此次攻打高虹安助理費案的協力者其中一人，在臉書轉發李忠庭捐款民眾黨60萬一事，卻也被爆出曾捐款民進黨18.7萬元，助理的薪資就更低了，估計至少也高達3-6個月的薪資，不管是李忠庭、張嘉玲、周立軒，所做之事完全如出一轍。

「請問一下這三人差在哪？」張禹宣大酸，要不要請蘇嘉全、柯建銘出面說明一下？