近期一項刊登在《美國醫學會雜誌》的研究表明，女性於懷孕期間每天攝取約50毫克咖啡因(相當於半杯)，即使低於每日正常攝取量，都可能導致孩子身高比同齡兒童還矮1.5至2.2公分。

由美國國家衛生研究院人員主導，他們針對孕婦進行兩項長期追蹤，並監測孩子在8歲以前的健康狀況。透過採集媽媽們懷胎前3個月的血液，分析咖啡因和副黃嘌呤的含量(咖啡因是一種黃嘌呤生物鹼化合物)，比較其孩子的身高、體重結果。

研究表明，咖啡因攝取量較低的孕婦所生下的孩子身高普遍較高，精確來說，每天50毫克咖啡因，會讓孩子身高比同儕矮；這種差距在4歲時最為明顯，到了8歲逐漸增加，數據至少達1.5至2.2公分。儘管調整其他變因，如產婦年紀、吸菸習慣和收入等，該現象依然存在。

更補充，這種效應可以用生物學做合理解釋，咖啡因會滲透胎盤到達胎兒，不過由於未發育完全的人體缺少酶來分解咖啡因，意味著它會在胎兒組織中逐漸堆積。此外，咖啡因會導致子宮和胎盤中的血管收縮，從而減少胎兒的血液供給，以致阻礙生長，被視為干擾調節其生長激素的反應；至於身體質量指數(BMI)，研究並沒有發現任何關連性。

美國婦產科醫師學會建議，產婦因將每日咖啡因攝取量控制在200毫克以下；過去研究指出，懷孕女性每天喝1-2杯咖啡(相當於200毫克咖啡因)，會對胎兒健康造成負面影響。研究人員因此受到啟發，進而追蹤更小劑量咖啡因對人體成長的利弊。