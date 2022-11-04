九合一選舉逼近，民進黨在北台灣選情告急，PTT有網友討論「只能救一都的話要救哪一都？」許多鄉民都指新竹市或台北市及桃園市。東華大學教授施正鋒3日在《頭條開講》節目中分析，新竹市是柯建銘要負責的，資源很多，提人頭也要拚；桃園鄭文燦如果沒贏就什麼都沒有，贏了還有機會當行政院長；而蔡英文為了避免卸任後被賴清德清算，在台北要有自己的根據地，會把所有力量在台北市，全力攻擊、醜化蔣萬安。

施正鋒表示，連任的大致上都沒問題，有三個差不多是一半一半的，就澎湖、苗栗跟基隆，最近有看不懂的民調，當然有機構效應。現在有可能(需要救)的三個，一個是新竹，一個是桃園，一個是台北。

「新竹應該是老柯要負責的啦，你要提人頭來啦，反正資源很多！」施正鋒說，桃園的部分，目前有在趕上，這三個選區都有在趕上，也就是他的後勢，百工百業綁樁這些東西，執政優勢資源這些部分，已經可以看出來了。桃園市新潮流，鄭文燦你自己看著辦，如果可以讓鄭運鵬上，大概當行政院長是有機會，如果沒有的話大概是「No食」了，什麼都沒有了。

施正鋒指出，所以應該是把所有的力量擺在台北市，現在設定的目標在全力攻擊蔣萬安、醜化蔣萬安以後，大家沒有人理黃珊珊。陳時中這邊也是老神在在，講出一些X話，還是痞痞的，但是好像深綠的還是固守住了，有在上升，所以他應該是全力要固(台北)。

「而且如果新竹輸掉的話，柯P牽涉到郭董的部分。但是台北要是讓柯P贏的話，(綠營)情何以堪啊！」施正鋒指出，甚至可能說，連蔣萬安他都不是那麼怕，怕的是柯P。台北這裡是小英的立足點，她的本命區，未來的本命區就在這裡。新潮流有那麼多(據點)，不管嘉義也好，高雄市也好，還是離台北太遠，她台北一定要有自己的根據地，不然的話，未來可能會被新潮流賴神鞭屍啦！