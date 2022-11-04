自疫情狀況解封後，民眾開始重回電影院，就有網友抱怨近日去看電影，卻遇到同場觀眾多種干擾行為，好奇詢問在電影院最怕遇到什麼狀況，引起網友熱議，許多人也紛紛點名1行為最令人生氣。

一名網友在PTT女板發文表示，前陣子去看電影，開播30分鐘還有人進場，找位置時還不懂壓低身體，將近20秒螢幕上都是影子，還有人吃餅乾超大聲，揉捏包裝還一直發出聲音，讓他心情大受影響，「明明是看鬼片，結果一點氣氛都沒了」。

貼文引起網友熱議，分享看電影不能接受的地雷行為，「看過的人直接暴雷」、「一直滑手機的也很討人厭」、「睡覺睡到打呼還超大聲的」、「一直和隔壁討論劇情的人，還有劇情快到時暴雷的人」、「遇過看不懂劇情一直問他同行的，整場都她的聲音」、「把電影院當客廳一直和旁邊的人討論劇情和抒發想法」。

留言中許多地雷行為，但許多人認為被踢椅背最令人火大，「後面有白痴踢椅背」、「最討厭後面的踢椅子」、「把腳放在椅背上，這個真的會生氣」、「踢椅背，超級討厭，所以如果一個人看的話都會劃最後一排」。