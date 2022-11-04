高端爭議不斷，媒體人張禹宣表示，近日有個影片找來兩個PEG(藥物賦形劑)過敏的女士，表示沒有高端他們就沒有疫苗打，並為陳時中遭到的批評感到不捨，這讓張禹宣直言，此種陳時中護航高端的愚民廣告，絕對是看過史上最蠢的一部，質疑比起花大錢自己製造，你陳時中為什麼不直接進口他牌不含PEG的疫苗更快？還只需要數千劑解決這些人的困擾就綽綽有餘。

張禹宣指出，陳時中用簡短文字自述，「為每一個需要被照顧的生命努力，這是我的初衷，我義無反顧。」接著更經典的來了「支持研發國產疫苗，讓少數人也有選擇的權利，也能擁有健康的生命，是我作為醫生義無反顧的堅持。」陳時中的意思，他堅持護航高端疫苗，是為了捍衛少數者的權利。

張指，所謂PEG(藥物賦形劑)，就是聚乙二醇。除了核磁共振的顯影劑使用外，也廣泛使用在「化妝品」、清潔用品、藥品，根據美國統計，施打MRNA疫苗嚴重藥物過敏有多少比例呢?答案是每百萬劑疫苗出現約2.5/4.7人次，以2300萬人計算大約有58-108人。

張禹宣說，按陳時中的邏輯，國產製造是為了過敏人士，用四劑計算生產1000劑都還綽綽有餘，但陳時中買了多少劑高端呢？500萬劑-總價40.3億元。更好笑的來了，根據民進黨的事實查核中心表示，美國疾管中心曾公布資料但只是懷疑，目前還缺乏大型研究資料證實PEG跟疫苗過敏的直接關聯。

「退一萬步」，張禹宣強調，高端可沒有出口到全世界任何一個國家，意思是這些國家少了高端，過敏兒每個打疫苗都水深火熱？台灣領先全球？當然不可能，國外非MRNA的疫苗比比皆是，所以啊我就問...

張禹宣質疑，比起花大錢自己製造，你陳時中為什麼不直接進口他牌不含PEG的疫苗更快？還只需要數千劑解決這些人的困擾就綽綽有餘，而且台灣還有另一款腺病毒疫苗叫做AZ，從頭到尾邏輯癌末期。不過再怎麼好笑都沒有陳時中可笑，當你聲稱為每個需要被照顧的生命努力，很抱歉台灣至今每天仍有數十人因確診過世，累積高達12929人死亡，是過敏總數的120倍，「你何時抱歉？何時努力？何時在乎過了？」

最後影片還在吹捧打完高端都不會確診，這種愚民論調的個體抽樣偏差，然後呢？衛福部都快把口中「品質不好」、「WHO也不買單」的高端EUA給撤銷了，裡面的台灣價值還是由中資打造，「有多爛實在不需要我再吐槽，就交給你們了。」