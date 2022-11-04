今年8月台南發生震驚社會殺警命案，引發各界關注，為提升員警執勤安全，桃園市警察之友會大園辦事處主任李明輝與各警友站長、桃科環科大潭廠協會理事長黃輝彬、富廣昇建設開發有限公司副總經理崔富治等地方仕紳，聯合致贈防彈背心襯套給大園分局員警，讓員警在執勤上更加安全便利。

大園警分局指出，原防彈背心襯套數量不足，需輪流穿著使用，且沒有太多收納空間，許多裝備都掛在腰帶上，長期會造成腰部不適，為重視員警個人衛生、體恤執勤辛勞，並減輕同仁腰部負擔，分局長董欣欣特別帶領幹部，拜訪地方仕紳，說明員警執勤需求，地方仕紳得知現況後，共同決議致贈每名外勤員警新版防彈背心襯套，盼提升執勤效能。

大園分局表示，這次獲贈的防彈背心襯套，可使員警穿著公發防彈衣時，將各種裝備放置在襯套上，有效減輕腰部負擔，增加公發防彈背心的使用功能，使外勤員警未來在執勤穿戴上更舒適便利。

地方仕紳共同表示，有感於近期台南發生殺警案，認為員警在第一線衝鋒陷陣實在非常危險又辛苦，因此特別在選舉維安任務日益加重之際，聯合致贈員警襯套，期許員警能在安全情況下，努力打擊犯罪、維護轄區治安與交通。