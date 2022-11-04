馬來西亞潮流都會女聲Haezee黃瑋昕以首張創作專輯《LOVE MAZE》入圍第33屆金曲最佳新人獎，雖最終與獎項擦肩，但在金曲紅毯以修身黑色縷空長洋裝，奪下不少媒體紅毯五美，也帶來不少時尚品牌合作的機會。看準她時尚潛力，本報邀她擔任2023春夏臺北時裝週客座編輯，帶領大家深入了解大秀亮點。

Guhdamn Luv It！

Haezee黃瑋昕身穿台灣設計師古又文品牌Johan Ku服裝觀賞「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」大秀。（攝影/吳松翰、服裝/Johan Ku、鞋/Ferragamo、Keely Chic）

黃瑋昕首出擊，就看5位時尚設計師與5位原住民國寶工藝師合作的「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」主題秀，她選穿國際時裝週常客、設計師古又文同名品牌Johan Ku 2022秋冬系列，以印有油畫顏料筆管印花緊身連身衣，搭配白底、蠟筆格紋風衣，撞色撞出潮流時尚氛圍，而向來率性的她偷偷透露此次選服裝的原因之一，「最近我沒特別控制飲食，穿上緊身衣後，搭配外套可以完美遮蓋我的tummy。」

排灣族 Miyang許春美X簡國彥BOB JAIN作品，設計將該系列命名為「穿說」。（臺北時裝週提供）

排灣族 Ljavaus陳利友妹X 周裕穎 Just in XX，設計師將貼身運動布料、縷空設計與排灣族圖騰結合，塑造CYBER FOLK民族運動未來感。（臺北時裝週提供）

該場秀上最讓她印象深刻的分別是服裝設計師周裕穎Just in XX與排灣族工藝保存者 Ljavaus陳利友妹、簡國彥BOB JAIN與排灣族工藝保存者Miyang許春美兩組設計師作品，秀後興奮表示：「Guhddamn Luv It！（天啊！我超級愛的）」並私心看上兩套服裝，希望有機會能夠穿上他踏上舞台，「周裕穎的作品創造出cyber folk的氛圍。」整體的服裝廓形、色彩都洋溢著濃濃的民族色彩，除叩合題目展現排灣族工藝外，也保留服裝設計師的個人風格。談到簡國彥設計，她則表示：「他們讓我想起有點熟悉感東南亞的色彩，這樣的跨界真的好棒。」

新生代好有創意

Haezee黃瑋昕此次受本報邀請擔任臺北時裝週客座編輯，首度參與時裝週活動的她感到十分興奮。（攝影/陳俊吉、服裝/Max & Co、鞋/Charles & Keith、飾品/以覺學INTZUITION）

新銳設計師品牌PCES，以Walkin’ Barefoot為題，運用多種親膚布料、縷空設計，體現疫後大眾對於自然的渴望。（臺北時裝週提供）

她另觀賞由新生代品牌BOO、PCES、WEI-TZU.YUAN所帶來的「New Breed 新生代品牌秀」，以桃紅色的Max & Co皮革套裝搭配包頭，亮眼的色澤搭配皮衣、皮鞋塑造兼具青春、個性的裝扮，讓她在休息室內開心大拍特拍，回到秀場，她以讚賞眼光看到各個新秀的作品，像BOO的飾品從一開始就十分吸引她、PCES則是在包包配件，在秀場上就讓她十分驚喜，另外也十分欣賞WEI-TZU.YUAN在材質運用上的手法，因此相當期待他們之後作品。

BOO以 「序 preface 」 為主題，作品印花與版型圍繞著變形的愛心剪接線的弧形，如同愛一樣流動並貼合人體曲線。（臺北時裝週提供）

WEI-TZU.YUAN主題為「吉祥之詠歎Auspicious arias」，運用臺灣特有鳥種-帝鴙、朱雀與五色鳥元素，構築永續仿效鳥羽結構與色系基調。（臺北時裝週提供）

BOO以 「序 preface 」 為主題，作品印花與版型圍繞著變形的愛心剪接線的弧形，如同愛一樣流動並貼合人體曲線。（臺北時裝週提供）

走秀、觀秀一次滿足

Haezee黃瑋昕受設計師李維錚邀請，為JENN LEE 2023春夏系列走秀。（攝影/吳松翰）

除擔任本報客座編輯，她也擔任設計師李維錚同名品牌JENN LEE 2023春夏系列走秀嘉賓，她透露：「其實是設計師看到我在紅毯的服裝後，才邀請我來走秀的。」大秀當日由於颱風掃過，大雨、狂風不斷，但大秀仍熱烈舉行，「真的感謝JENN讓我們在雨中當辣妹，這真的是很棒的走秀經驗。」該牌春夏設計以擁抱愛與慾望、愛自己身體為主軸，秀上邀請不同年齡層、身材曲線、性別認同的模特們一同上台，邊走觀眾直接給予鼓勵，讓她直呼：「真的感受到滿滿的愛。」黃瑋昕也表示「美麗」不應該有既定標準，「如果大家還停留女性該影特定的beauty standard的話，是時候update自己的觀念囉！」