理想混蛋推出新單曲〈Easy Peasy〉慶祝成團5歲生日，這首藍調混搭福音曲風的新歌，靈感取自英文俏皮俚語「Easy peasy lemon squeezy」，用來形容輕而易舉、非常容易的小事，面對生活中各種心很累、頭很痛、尷尬到想立刻躲 起來的窘境，用音樂呼籲大家一笑置之、跌倒也要跌得帥氣，畢竟人生不如意 「十之八七」，心情要鬆、不要緊。

〈Easy Peasy〉是理想混蛋4人首度共同創作歌詞，主唱雞丁擔任揪團發起人 ，「我請團員們把自己發生過的『囧』事都分享出來、再綜合大家的靈感放在 一起，明明這些狀況都很悲劇，但卻能用我們理想混蛋一貫的樂觀、開開心心 地去面對」。

新歌中歌詞出現許多迷因世代的語言：「暈船」、「搭機去波蘭」等網路流行典故，副歌最後2句「人生不如意十之八七，気持ち(心情)要鬆不要緊 」則為4人「愛的結晶」，掀起粉絲熱烈討論。