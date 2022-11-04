金曲樂團「麋先生」3日受邀出席活動，麋先生興奮表示：「這次代言宣傳的耳機，除了和我們的工作息息相關，也很貼近我們的生活，所以真的很榮幸又開心。」他們平時不論是在前往表演的途中或是音樂創作上，都與耳機密不可分，正在緊鑼密鼓準備新專輯的他們，日前也在成軍10週年之際在社群上發布神祕驚喜，一串由經度、緯度組成的地理座標位置和平安夜日期，引起歌迷熱烈討論，他們也賣關子邀請粉絲推理解碼。

吉他手喆安平時就愛登山戶外活動，他透露：「其實在山上的夜晚寂靜，睡覺的時候心裡難免會覺得毛毛的不習慣，或是剛好有朋友鼾聲太大，這時候我覺得耳機就很重要，可以開啟降噪功能，或是打開白噪音模式讓自己更好入眠，而耳機續航力更是厲害，不用怕沒電。」

鼓手逸凡則享受戴上耳機，聲音貼近而產生的臨場感，「這樣聽音樂很像在聽Live演出，變得更享受」，不過他也呼籲使用過程要隨時注意週遭狀況，「可能是降噪功能太好，所以騎車、行走都要小心」。