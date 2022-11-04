中國是全球辣椒生產量與消費量最大的國家，以辣椒做成的食品花樣極多，恐怕全球也難有其他國家能比肩而立。沿長江中上游一帶省份的民眾談起吃辣是誰也不服誰，各種與辣椒相關的諺語順口溜俯拾皆是。隨著經濟發達，人員流動增加，中國各大小城市都能有各種風味的辣椒美食。有媒體統計指出，吃得愈辣的省份肛腸科醫院愈多，而且每年平均增加10%左右，但醫生認為這兩者間並無直接關聯。

中國是一個真正的辣椒大國，雖然不像西方國家那樣舉行吃辣椒比賽，但是辣椒的產量與消費量在記錄的近100年以來都穩居世界第一。根據大陸農業農村部統計，在2015年中國辣椒的種植面積超過了最普遍、最廉價的大白菜，成為大陸國民蔬菜首位。2020年辣椒種植面積約為81.4萬公頃，產量達1960萬噸，是第2名墨西哥的近6倍，占全球總產量的近一半，排名世界第1。

新疆辣椒產量排名大陸第4，但絕大部份都供出口。圖為今年剛收成的辣椒。（圖／中新社）

在口大陸幾乎所有省份都生產辣椒，產量最多的是貴州、四川、河南、新疆。一般認為最能吃辣椒的省份都集中在長江中上游，例如江西、湖南、貴州和四川（含重慶）；其次是西南地區的西藏、雲南以及長江中下游的安徽、湖北，以及西北的陝甘寧青；再下來則是華北東北；辣吃得最少包括江浙閩台與兩廣。

不論是在台灣或是大陸，很多人都喜歡吃辣的人都愛拿辣椒來代表其性格上的特色，例如豪邁、直爽、率性、堅忍、熱情、勇敢等等。大陸一些重辣省份的鄉親在招待遠來的客人時也喜歡以辣椒來作弄他們，當你辣得滿頭大汗、面紅耳赤時，會看到主人們笑成一團，同時給予客人熱情的服侍，主客之間初見面的矜持與尷尬頓時化為烏有，隨著辣椒的話題的展開，餐桌上立即呈現出樂融融的氣氛。

每年入秋後就是辣椒收成季節。天津市寶坻區因盛產天鷹椒，加上6瓣紅大蒜、五葉齊大蔥和，被稱為「三辣之鄉」。（圖／新華社）

這時候的話題通常會從「哪個省份最能吃辣」開始，廣為流傳的諺語「四川人不怕辣，貴州人辣不怕，湖南人怕不辣」常被拿來做為開頭。一般而言，辣椒美食仍以四川最聞名，畢竟它是中國最知名也是流傳最廣的菜系，但吃得最辣的省份通常被認為是湖南或貴州。另外也有說法是江西菜最辣，但因江西人個性低調不愛張揚，所以較少被提起，這種說法通常會上前述的諺語最後加上一句「江西人笑笑不說話」。

貴州是大陸辣椒產量最大的省份，省內有聞名中外的「老乾媽」辣椒系列產品。圖為貴州的辣椒加工廠。（圖／新華社）

湖南不只是飲食上是重辣省份，甚至於發展出極罕見而強烈的辣椒崇拜情節，許多人說湖南人的騾子脾氣就是這麼來的湖南的辣椒不只是食物，也吃出湖南人的個性，辣椒文化融合在日常的大量的民歌、方言和生活細節當中。至於辣椒的另一個冠軍貴州，當然也不甘示弱，除了辣椒產量第一，還不忘拿出「國民女神老乾媽」來撐腰，不過聞名中外的老乾媽辣椒製品雖是貴州品牌，但產品用的辣椒主要是來自山東。有些美食家做了比較，湖南的辣偏鹹，貴州的辣偏酸，至於知名的川菜，一般認為偏麻。各種辣椒美食多如牛毛，其間差別恐怕也只能自己體會。

重慶麻辣火鍋名氣大，現在大陸沿海經濟發達地區到處都有麻辣火鍋，台灣也不例外。（圖／中新社）

獲有史學與人類學雙重博士後學位的廣東學者曹雨，曾在2019年出版《中國食辣史》一書，仔細地考證了辣椒400多年前從中南美州傳入中國、以及在中國播的歷史，應該是有史以來對辣椒最詳盡的研究。書中提到貴州盛行吃辣，是因為缺鹽，官鹽價高，因此地處偏遠而貧窮的貴州便「以椒代鹽」來佐餐。至於湖南人嗜辣，一般認為是氣候潮濕，藉食辣以除體內濕氣。

台灣近30來麻辣鍋也廣受歡迎，有些人擔心吃多了麻辣可能造成痔瘡等疾病，但醫生認為兩者間沒有直接關係。（圖／姚舜攝影）

由於湖南人嗜辣，也有人觀察到似乎湖南人患痔瘡等肛腸疾病的比例偏高，一查之下，發現確有其事。根據專業的企業訊息網站企查查數據顯示，目前大陸有超過1千家肛腸專科醫院，每年還新增100多家。其中四川133家、湖南72家肛腸醫院最多，吉林和遼寧59家並列第3。至於民眾罹患痔瘡的比例，據官方的數據顯示，湖南省痔瘡患病率最高，竟達76.64%，廣東67.42%則排第2，以吃辣聞名的四川、重慶地區，並沒有排在前3。

查查數據顯示，目前大陸有超過1千家肛腸專科醫院，每年還新增100多家。其中四川133家、湖南72家最多，吉林和遼寧59家並列第3。（圖／光明網）

北京中日友好醫院肛腸中心主任醫師王晏美對媒體時表示，吃辣並不是導致痔瘡發生的直接原因，而是一個誘發因素。辣椒內含有的辣椒素不易被消化，一般會從肛門直接排出體外，吃辣椒後產生肛門灼燒感是因為辣椒素容易損傷肛門周圍黏膜組織，雖會造成不適，但不會直接造成肛腸疾病。辣椒素在對抗肥胖、抗氧化、降血壓以及維持血糖穩定方面的益處都有效用，但有腸胃疾病與痔瘡患者就應該避免。