美國聯邦準備理事會（Fed）昨天示意抗通膨行動離結束還很遙遠，華爾街股市主要指數今天皆收低，且美國公債殖利率再度攀升至多年來的高點。
道瓊工業指數下跌146.51點或0.46%，以32001.25點作收。
標準普爾500指數下挫39.80點或1.06%，收3719.89點。
科技股那斯達克指數挫跌181.86點或1.73%，收10342.94點。
費城半導體指數下跌35.62點或1.53%，收2292.85點。（譯者：楊昭彥）1111104
美國聯邦準備理事會（Fed）昨天示意抗通膨行動離結束還很遙遠，華爾街股市主要指數今天皆收低，且美國公債殖利率再度攀升至多年來的高點。
道瓊工業指數下跌146.51點或0.46%，以32001.25點作收。
標準普爾500指數下挫39.80點或1.06%，收3719.89點。
科技股那斯達克指數挫跌181.86點或1.73%，收10342.94點。
費城半導體指數下跌35.62點或1.53%，收2292.85點。（譯者：楊昭彥）1111104
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