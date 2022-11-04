姜敏赫個人粉絲見面會福利曝光。（阿爾發音樂股份有限公司提供）

韓國型男樂團「CNBLUE」成員姜敏赫即將於12月4日來台舉辦粉絲見面會，為一解已整整5年與台灣粉絲未見的相思之苦，決定將進行「全場擊掌」的福利，希望能與台灣粉絲面對面、傳達感謝之情。他也對於首次的台北個人見面會相當重視，親自在IG宣佈好消息，並喊話粉絲：「一定要來喔！」

「2022 KANG MIN HYUK FROM CNBLUE ‘THE PASSION’ FAN MEETING IN TAIPEI」將於12月4日（日）晚間6點在台北國際會議中心（TICC）登場，門票將於今（4日）中午12點在年代售票開賣，除了全場都有擊掌和「藝人準備的聖誕紀念品」福利外，購票者還能抽簽名海報（200張）、團體合影（350人／每張10人）、彩排觀賞30分鐘門票（400人）、自拍拍立得照片（20張），更多活動詳情請洽阿爾發音樂臉書查詢。