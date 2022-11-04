台北市長選戰，根據《美麗島電子報》曝光的最新民調，國民黨蔣萬安34.3%、民進黨陳時中27.7%、無黨籍黃珊珊22.4%。另外，該民調也針對「擔任下届台北市長的適合度(人名複選)」進行調查，結果蔣萬安以37.7%領先，黃珊珊為35.2%、陳時中27.8%。該民調也針對「最難以接受的選舉結果」提問，答案十分驚人。

針對該民調進行交叉分析，黃世聰3日在《關鍵時刻》節目中分析指出，對陳時中來說，有一點比較不利，北投士林選區目前的立委都是民進黨，但陳時中的支持度卻還輸給蔣萬安。另外年輕人比較多的內湖南港區，陳時中也沒贏，陳時中現在唯一赢的就是中山大同區，也就是傳統的綠營鐵票倉。

至於陳時中擔任中央疫情指揮官對他的影響，黃世聰指出，中正萬華區，陳時中的民調只有20.9%，幾乎只有蔣萬安的一半。因為萬華是破口這件事，顯然對整個選情來說，造成了某一程度的壓力和影響。

另外，從年齡層來看，黃世聰分析說，總統蔡英文最厲害的就是，她在20到29歲以及30到39歲的年輕人支持度，都是輾壓對手，支持度可能到50%以上。可是以目前的民調來看，陳時中在20到29歲只有21%，反而是3個人中最低的。另外30到39歲的支持度，他也是3個人中最低的。黃世聰認為，蔡英文出來拉抬陳時中，在年輕族群這一塊，或許真的有用。

黃世聰認為，黃珊珊的民調在往下滑，而陳時中要跟蔣萬安捉對廝殺的目的，就是要造成藍綠對決的局面。

另外，該民調也針對「擔任下届台北市長的適合度(人名複選)」進行調查，結果蔣萬安以37.7%領先，黃珊珊為35.2%、陳時中27.8%、選「都適合」的有13.9% 、選「都不適合」的則為4.5%。

該民調也問到「台北市長選舉結果，你最不甘心、最難接受是什麼？」結果沒想到最多人選的是「最討厭的「人當選市長」，為47.3%，「投票支持的人落選」19.3%，未明確回答」33.3%。

另針對「要不要辦台北跟上海的雙城論壇」詢問民眾的看法，有56.7%的人認為要辦，只有27%認為不應該辦。