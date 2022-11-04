突破道德尺度極限的日本真人電影《性徒》，翻拍自情色漫畫大師山本直樹的經典同名作《Believers》，由粉紅電影教父城定秀夫執導，找來去年甫以《家族極道物語》、《劇場版 昨日的美食》抱回日本電影學院獎最佳新人獎的磯村勇斗，以及曾獲日本電影學院最佳男配角獎的宇野祥平、年僅23歲的潛力女星北村優衣聯合主演，北村優衣更首度為戲全裸入境，與磯村勇斗在荒島沙灘上大打野戰，完全捨棄世俗枷鎖，以18禁極限尺度呈現出人心赤裸慾望，血脈賁張的超激劇情絕對令觀眾拍案叫絕。

《性徒》找來北村優衣（左起）、磯村勇斗和宇野祥平主演。（中影提供）

山本直樹的作品大膽露骨描繪人性的貪婪與懦弱，以情色的畫面探索人內心深處的欲望，曾獲得文化廳媒體藝術祭優秀賞肯定，卻也多次被日本官方指定為「有害漫畫」，在1999年出版的《Believers》由於內容太過刺激、處處挑戰人倫及道德界線，一直以來被粉絲喻為「不可能影視化的爭議作品」。山本直樹曾表示「《性徒》不只是探索邪教團體本質、更是描繪出人類崩壞的過程的作品」，並坦言創作過程受到當時日本著名邪教團體「奧姆真理教」影響，想以這部作品以揭露人性本質為創作目標。

導演城定秀夫擅長以鏡頭描繪人類肉體情慾，曾多次獲得粉紅電影大賞肯定，近年更以監禁調教電影《性之劇藥》、《我想被女高中生殺死》等作引爆影壇話題。由於他本身就是漫畫家山本直樹的狂熱粉絲，因此為這部電影下足苦心，不僅親自擔綱導演、編劇、剪輯三職，更為了重現這部作品獨特的復古氛圍，親自邀請到90年代涉谷系天團「Sunny Day Service」主創曾我部惠一擔綱配樂，並為電影創作主題曲。

該片徹底顛覆人類善惡、道德觀，將情慾本能毫無保留地在大銀幕上呈現。有趣的是，原作者山本直樹也導演力邀下，驚喜飾演邪教團體的領導人一角。充滿致敬也帶有影射現實意味的安排，成為粉絲心中的另類彩蛋。而這段從漫畫家跨行客串電影的獨特經驗，也讓山本表示：「導演將原作的『笑點』及『性』都完整保留下來，讓這部電影打破觀眾想像、充滿樂趣！」更將《性徒》形容為「最棒的漫改作品」。

北村優衣（下）與磯村勇斗（上）在荒島沙灘上大打野戰，完全捨棄世俗枷鎖。（中影提供）

《性徒》劇情描述三位男女受在宗教團體的引導下，進入荒島進行戒色修行，負責紀錄的接線員（磯村勇斗 飾）、島上唯一的女生副議長（北村優衣 飾），和負責管理眾人的議長（宇野祥平 飾），為了通往教主口中的「安住之地」，一邊執行神祕指令，一邊透過淨化心靈的儀式度過每一天。不料有天島上遭一群陌生男子闖入，3人原本和平的關係也出現裂痕，人類慾望本能逐漸顯露。將於11月18日在台上映。