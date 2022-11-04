根據《美麗島電子報》曝光的台北市長選戰最新民調顯示，蔣萬安以34.3%領先，陳時中27.7%第二，黃珊珊22.4%第三。前扁辦主任陳淞山預測表示，蔣萬安目前已經拉開跟陳時中、黃珊珊的距離，蔣萬安應可拿下台北市長這一席。

關於台北市長選情，陳淞山今日（4日）在香港媒體《中評社》專訪時表示，國民黨85%都已經表態支持蔣萬安；民進黨支持者中有82%支持陳時中，藍綠流失的支持者都回來了。民眾黨則有77%支持黃珊珊，而最主要的原因是，黃珊珊沒有自己的市議員。

陳淞山還分析指出，黃珊珊的中間選民支持度，雖還是第一，但領先不多，黃珊珊的民調應是回不來了。蔣萬安目前已經拉開跟陳時中、黃珊珊的距離，況且這3人比較可能會出事的只有陳時中，國民黨沒有中央執政，應就沒有大事會被抓住，因此蔣萬安應可拿下台北市長這一席。

至於基隆市長選情，陳淞山認為，國民黨候選人謝國樑與民進黨候選人蔡適應差距接近，蔡適應僅小輸謝國樑一點點，而蔡適應和現任市長林右昌的班底不和，互相不想幫忙，輔選不是很賣力。

關於桃園市長選情，陳淞山表示，國民黨候選人張善政與民進黨候選人鄭運鵬民調僅相差約1.5%，這個數字非常小，很可能就會翻盤。但張善政把柄很少，而從民進黨脫黨參選的鄭寶清支持度竟藍大於綠，鄭寶清如果多搶下張善政支持度1%至2%，可能就會讓鄭運鵬贏。但鄭運鵬曾去大陸做生意2年，對鄭運鵬是傷害，可能會讓鄭運鵬選情往下掉；不過，民進黨流失的中間票與游離票，都被台灣民眾黨跟鄭寶清吸走了，張善政也得不到便宜。

另外，陳淞山也預估民進黨選情，除了台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣民進黨穩贏，台北市、桃園市、基隆市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣都還有變化，誰輸誰贏很難講。民進黨大約可拿下6到8席。民進黨若拿下6席，加上台北市、桃園市選輸，那民進黨算是小輸，蔡英文不一定要辭黨主席。但若只剩下5席，加上桃園、台北都失去，那蔡英文可能就要請辭黨主席。