因演出漫威英雄片《黑豹》最帥反派「齊爾蒙格」一角後走紅的美國男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan），在《金牌拳手3》（Creed III）除了將3度飾演阿丹尼斯克德，也將首執導演筒，上月他出席該片線上發布會時表示，這是他當導演的最佳時機，「我在這個行業已超過20年，見證了各種演變，除了演員，我也開始做些幕後的工作，看到真實製作、訴說一個故事是如何發生的」。

麥可B喬丹（左）在《金牌拳手3》將與昔日玩伴強納森梅爾斯一決高下。（華納兄弟提供）

麥可表示，自己已年輕扮演拳王「阿丹尼斯」2次，和該角色生活了7年，「作為一個年輕的黑人，我有很多話要說，透過這些角色和故事與世界，來分享我的部分生活經歷」，片中阿丹尼斯是35歲，現實中的他也正好是35歲，「我們在拍首集時，我和導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）聊過，他曾對我說『你只需要跳到最深處去爭取，你知道嗎？』且他給了我相當多的鼓勵，所以我只是覺得這對我來說時候到了！」認為自己的職業生涯也走到了一個階段後，不想要繼續只是在鏡頭前執行別人的願景。

麥可B喬丹在《金牌拳手3》中大秀精壯身材。（華納兄弟提供）

麥可不諱言，擔任導演是他至今做過最挑戰的事情，每天都必須將自己推向新的極限，「學習如何溝通、讓其他人了解握的想法，並接受那種熱情，希望盡其所能執行自己的願景」，也坦言非常緊張，「我想我最緊張的是我試圖講述的經歷，因為它來自於我個人經歷，但一旦開始拍攝並開始參與其中，一切就都落到了一邊」，強調這絕非易事，「所以我只是覺得，一切都在為我的這個機會完美地組織好了。」

麥可B喬丹表示擔任導演是他至今做過最挑戰的事情。（華納兄弟提供）

過去2集，他也和飾演拳王的席維斯史特龍（Sylvester Stallone）有密切合作，史特龍和首集導演萊恩庫格勒（Ryan Coogler）擔任本集監製。麥可相當感謝他們給予極大的創作空間，「我很幸運能與很多出色的導演合作，有很多指導和導師，讓我可以安靜地觀察，我認為對我來說，這是所有事物的總和」，另外，他也提到在拍攝該片前，曾參與丹佐華盛頓（Denzel Washington）執導的《來不及陪你長大》演出，對於自己從演員轉換到導演有相當大的幫助。該片預計明年在台上映。