男星拿鐵（許恩豪）多年前從《棒棒堂》出道，2015年與「分手妹」陳佩佩結婚，育有二子，不過上個月17日分別在IG限時動態上發全黑文，陳佩佩更是心碎寫下「掰掰不送」引起網友討論，如今陳佩佩再次發文宣佈兩人正式離婚。

上個月17日陳佩佩於IG限時動態上發文寫下：「掰掰不送」，隨後補充「但我有許多壓力來源，是來自另一半。所以我決定，我們的關係先按下暫停鍵。」同時拿鐵也發出全黑圖，似乎在呼應女方，同月20日陳佩佩再度於IG上貼文寫下：「體會到《柔美的細胞小將》具雄跟柔美的結尾了。」引發外界猜測兩人是否感情生變。

昨(03)日晚間陳佩佩於社群平台上發出離婚聲明「許豪恩與陳佩佩，已和平協議離婚，並完成離婚登記手續。為了給我們的孩子完整的家，我們會繼續保護與守護她們，一切以孩子的利益為出發點，我們未來不再貼發關於孩子的照片，確保她們的隱私，希望她們有一個平安、健康、喜樂的童年。祝福彼此及大家一切平安、順遂。」下方附上兩人親筆簽名，而她也將貼文轉發限時動態標記拿鐵，感謝七年來的照顧，婚姻正式畫下句點。

事實上，拿鐵曾演出台劇《我可能不會愛你》劇中飾演林依晨的小鮮肉助理Nic，人氣也因此飆升，而當男方結婚時林依晨也有到場祝福，怎料如今傳出離婚消息，讓網友感到相當惋惜。