【全程字幕】蔡英文喊「終結黑金」 柯文哲舉林秉樞案狠打臉：這個國家已經無法無天

九合一選舉倒數不到1個月，蔡英文總統蔡英文2日也在中常會前率領宜蘭、苗栗及南投縣長候選人共同舉行「終結黑金，贏回正義」記者會，要強攻藍營陣地。。對此，台北市長柯文哲昨(3日)酸，若民進黨用調查民眾黨新竹市長候選人高虹安的力氣去查林秉樞案，「一個林秉樞就把新潮流換掉了。」該發言曝光後，引發熱議，有網友表示「黑金～民進黨說第一，誰敢說第二？」

蔡英文2日表示，台灣這幾十年來的民主成就，受到國際肯定。但許多縣市的地方選舉，依然受到黑金的不當影響，「我們必須努力改變這個現狀，大家的一票，決定我們執政的路線，還有台灣的民主，能不能繼續前進，更是決定國際會不會持續地有力地支持台灣。」

對此，柯文哲認為，從林秉樞案就能得知，這個國家已經無法無天，明明徹查銀行金流後就能得知實情，民進黨不願去查，感嘆綠營若用查高虹安的力氣去查林秉樞，「一個林秉樞就把新潮流換掉了。」

不少網友則是在相關報導底下熱烈討論，部分平台更有超過100則留言，其中有人說「那個高鐵掉三百萬的有查清楚嗎？」「是終結別人的黑金，黨的都不算黑金」、「民進黨還敢談「黑金」？天大的笑話！懂的都懂的～民進黨比國民黨更狠，好嗎？」「沒有政黨輪替是不會查的」、「人家有817」、「最會打臉民進黨的，一直都是民進黨自己」。