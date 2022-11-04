明（5）日周六將舉行台北市長候選人電視辯論會。國民黨台北市議員游淑慧表示，她認為民進黨候選人陳時中將會打出「鞠躬謙卑牌」，會裝出一副自己被圍攻的可憐樣，她更直言這個結果「87有可能」，邀請網友一起來開賭盤。游的說法掀起熱烈討論，大批網友直呼認同。

游淑慧昨日在臉書發文，刊出多張自己赴市場掃街拜票與民眾互動的照片，表示自己愛上披值星帶了，因為這樣更像個候選人了。回想起4年前第一次參選的菜鳥經驗，連握手都不敢，最後變成扭捏的拉著阿姨的小指頭，還被她的助理笑；4年後，完全放飛自己，快樂拜票。

話鋒一轉，針對明天的台北市長電視辯論會，游淑慧直言：「賭一下，11月5日的台北市長辯論會，陳時中會不會打鞠躬謙卑牌？會不會裝被圍攻的可憐樣？我覺得87有可能。」

此說法引熱議，網友紛紛留言：「我也這麼認為」、「的確87有可能」、「期待幹話狂噴」、「高高興興選舉為什麼要打悲情牌？已不流行了！要會做事就好」、「我是覺得辯論互問問題不要再問高端、防疫等的問題了，時中該上的課該補的課都準備好說詞了，就算是謊話也難以查證，要出奇不意，可參考第一次陳其邁跟韓的辯論，陳提的問題」。