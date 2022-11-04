日本2025年將辦大阪世界博覽會，我國政府有意編20億預算參展，卻傳出不能用「台灣」或「Formosa」名義，只能掛名「玉山數位科技株式會社」參加。對此，資深媒體人唐湘龍怒問「民進黨嚥的下這口氣嗎？」

唐湘龍3日在政論節目《少康戰情室》中指出，大家覺得民進黨跟日本好，日本有任何事，包括前首相安倍晉三被殺、辦國葬，全世界領袖幾乎都不去，台灣還幫立銅像，感覺跟日本情感深刻到難以形容。然而，台灣都沒辦法用台灣名義參加大阪世博會，唐湘龍認為，接下來大家會說試試看、一定可以講得通等話語回應，但唐湘龍直言「我看一點機會都沒有、不要裝」。唐認為，即便花再多錢也沒辦法用台灣名義，就不要演了。

唐湘龍提及，博覽會對日本很重要，日本戰敗後先辦東京奧運，證明東京復活了，1970年又辦了大阪第一次博覽會，證明大阪復活，日本兩大城市都是透過大型活動，向世界宣告活過來了。唐提及，當時台灣參加世博會是用中華民國的名義，且還有邦交。唐湘龍說那時候大阪世博會，去蓋那個館的叫貝聿銘，「頂尖建築大師一戰成名」，建築設計師李祖原也是在那次世博會一戰成名，世博會展的就是那個館是主體，證明建築設計跟美學都在裡面。

唐湘龍諷刺表示，民進黨（以為）跟日本關係好就辦得到？「辦不到就是辦不到，再給30年、50年還是辦不到」。唐湘龍直言，日本不可能，BIE(國際展覽局)也不會准許，因為國際展覽局170幾個會員就是沒有台灣，不會讓台灣進去，大阪再辦第三屆、再過50年也不會有台灣名義，「大家不用裝」。唐直言，低調的花錢給日本人用，用日本人名字只是刷存在，連台灣的名字都出不來，「民進黨嚥的下這口氣嗎？」