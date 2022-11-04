76歲好萊塢資深女星雪兒（Cher），昔日演出《舞孃俱樂部》紅遍全球，更曾獲奧斯卡、葛萊美等多個獎項肯定，經歷過兩段婚姻的她，感情世界也相當精彩，近來傳出身邊有新的護花使者現身，男方身分被起底就是小她40歲的音樂製作人亞歷山大愛德華（Alexander Edwards）。
綜合外媒報導，雪兒日前與男友亞歷山大愛德華現身好萊塢某餐廳，兩人相當有默契穿上同色系的衣服，約會期間更是不顧旁人眼光頻頻放閃，尤其男方還不忘朝她手上留下甜蜜一吻，可以說是愛得相當火熱，而小她40歲的男友過往情史也相當精彩，和前女友美國A咖名模安柏蘿斯（Amber Rose）育有一個3歲兒子，直到去年女方爆料劈腿，戀情告吹後，才搭上雪兒開啟新戀情。
雪兒目前雖然已經76歲，仍依舊積極耕耘演藝事業，依舊在舞台上載歌載舞，與生俱來的魅力征服無數粉絲，據悉巡迴演唱會已安排至2023年，也讓外界相當佩服她過人的體力。
#雪兒
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