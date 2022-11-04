連鎖餐飲集團王品(2727)受惠台灣市場需求復甦、節慶商機及展店動能挹注，2022年第三季營運谷底強彈，歸屬母公司稅後淨利2.83億元、每股盈餘（EPS）3.77元雙創近8年半高點，帶動前三季恢復獲利、每股盈餘2.41元，扭轉上半年虧損態勢。

王品2022年第三季合併營收創51.05億元新高，季增達44.91％、年增達35.61％。毛利率「雙升」至44.99％，登近1年半高點，營業利益3.03億元，較第二季及去年同期分別虧損2.57億元及2.35億元大幅轉盈，使營益率回升至5.95％，雙創近2年高點。

在營收規模創高、本業獲利顯著回升下，王品第三季歸屬母公司稅後淨利達2.83億元，自第二季虧損2.24億元谷底彈升、亦較去年同期虧損1.08億元大幅轉盈，每股盈餘達3.77元，雙創2014年首季以來近8年半高點，亦創同期次高、歷史第五高。

累計王品前三季合併營收133.1億元、年增9.49％，創同期新高。營業利益2.09億元，較去年同期虧損2億元顯著轉盈，毛利率43.25％、營益率1.58％優於去年同期。歸屬母公司稅後淨利1.81億元、每股盈餘2.41元，較去年同期虧損1.82億元顯著轉盈。

王品表示，第三季營運自第二季谷底強彈，主因台灣事業群需求復甦，配合暑假、父親節、中秋節等節慶拉抬，旗下燒肉及麻辣鍋品牌業績暢旺，「肉次方」3家門市均突破千萬業績，台中文心崇德店穩居集團店王，「嚮辣」在暑期聚餐商機帶動下，門市連2月創千萬業績。

同時，王品集團下半年加速展店衝刺業績，第三季以平均每周新開1.3家速度高速拓點、合計新展達17家，使台灣總店數達成300家里程碑，帶動營收成長動能。同時，7月推出的韓式新品牌「初瓦」市場反應佳，正規畫邁出展店腳步、進軍中南部展店。

展望後市，王品集團多營運動能蓄勢待發，7大鍋物品牌合計131家門市準備搶攻冬日火鍋商機，零售品牌「王品嚴選」亦積極備戰年菜檔期，推出7款冷凍年菜組合上架超商、電商、量販等通路。同時，集團預計年底前新展4家店、並再推出1個高價品牌。