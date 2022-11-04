IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)2022年以來業內外皆美，第三季稅後淨利雙位數「雙升」至55.17億元、連5季創高，每股盈餘（EPS）8.54元。累計前三季稅後淨利倍增至142.65億元、每股盈餘達22.08元，已提前改寫年度新高。

南電第三季合併營收再創171.95億元新高，季增13.23％、年增21.84％，毛利率40.76％同步再創新高。營業利益64.46億元，季增19.77％、年增達66.17％，使營益率續升至37.49％，雙雙連3季創高。

在營收規模及本業獲利同步創高，配合匯兌收益增加帶動業外收益季增達43.97％、年增達4.14倍助攻下，南電第三季稅後淨利55.17億元，季增13.42％、年增達77.2％，連5季創高，每股盈餘8.54元、亦連4季創高。

累計南電前三季合併營收469.42億元、年增25.33％，創同期新高。營業利益166.14億元、年增達95.74％，已創年度新高，毛利率39.08％、營益率35.39％齊創同期新高。配合業外收益跳增5.61倍，稅後淨利年增1.03倍至142.65億元、每股盈餘22.08元，提前創年度新高。

南電先前預期第三季營收及獲利可望再創新高，續拚毛利率、營益率、稅前淨利率、稅後淨利率「四率四升」。實際表現符合預期，毛利率40.76％、營益率37.49％、稅前淨利率43.31％、稅後淨利率32.08％，毛利率及營益率連10升，稅前淨利及稅後淨利率連11升。

南電10月自結合併營收60.05億元，月增1.66％、年增17.7％，連5月創高。累計前10月合併營收529.48億元、年增達24.42％，已提前改寫年度新高。公司將於10日召開法說，說明營運概況及未來展望。

南電先前表示，雖然下半年BT載板價格競爭壓力較大，但ABF載板供需持續吃緊，配合兩岸ABF載板新產能提前投產，對下半年展望維持正面看待。此次法說對營運展望、資本支出規畫及擴產進度是否有所修正，預期將成為法人關注焦點。