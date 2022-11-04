食藥署昨晚通過高端疫苗的審查，衛福部國民健康署前署長邱淑媞表示，高端不做三期「隨機分派」臨床試驗，讓百萬人民自由選打，導致科學等級比只有2萬人做正規臨床試驗的數據矮一截，也嚴重違反人權，且去年有條件通過審查後，要求1年內補件，但這個時間也一延再延，最終導致台灣的EUA在國際顏面掃地，不撤銷，不過是可以繼續買和製造問題，真當全民是盤子？

邱淑媞昨在臉書發文說，各國疫苗須第三期試驗的保護力數據才敢通過EUA，美國甚至要等報告通過最好的期刊審查並登出來，到底為何第三期隨機分派臨床試驗很重要？首先，第三期試驗的規模一般可達2萬人以上，安全性因有2萬人以上的數據，而有機會看到較罕見的副作用，同時也可證明大量製造的疫苗品管數據穩定良好。

邱淑媞指出，第三期試驗的設計須透過「隨機分派」的對照組，確保實驗組與對照組的可比性，除疫苗外的條件都沒有差異，這樣的數據才是乾淨的數據、才值得採信，也才是最高等級的科學數據。而這樣研究設計所提供的正確性是無可取代的，因為若讓大家可自行選擇要打什麼，就會出現選擇性偏差，無論用多複雜的統計校正，都校正不了，所以國際才會採用標準的隨機分派對照試驗。

邱淑媞無奈地說，政府與高端捨國際規範的正道不走，不做隨機分派，那麼，100萬個國人當白老鼠所產生的數據，其科學等級，就是比2萬個人在正規的臨床試驗當白老鼠所能產生的數據等級矮一截。

邱淑媞也說，高端的研究不僅在科學上不合格，而且，更嚴重違反了人權，哪有2萬個人的試驗不做，硬是讓100萬人當白老鼠的道理？可預期高端這個報告，上不了好的期刊，也沒有好期刊敢接受、刊登這樣的報告。

邱淑媞表示，高端在2022年11月3日通過政府審查，但是按照國際規範，去年7月18日審查前，就應該要有保護力的數據，結果沒有，但還是「有條件」通過了，所以這本身是個無效通過。有條件本身就是宣告它還不具被通過的條件，所謂的1年內補交報告，其實是自欺欺人的做法。更好笑的是，最後連1年的補件時間也已經超過了。

邱淑媞感嘆地說，如果期限可以一延再延，那又何必訂1年呢？如今高端疫苗在11月3日通過，不等於就是又自證違法1次嗎？已經有100萬人打高端疫苗進去身體裡面，已經吐不出來了。台灣的EUA已經在國際顏面掃地；不撤銷，只不過是可以繼續買、繼續製造問題而已。真的當全民是盤子？