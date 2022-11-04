年底新竹市長選舉陷入藍、綠、白「三腳督」大戰，國民黨候選人林耕仁近日狂打民眾黨候選人高虹安，包括質疑高聘用男友擔任立法院公費助理、涉浮報助理費違反《貪汙治罪條例》等。媒體人朱凱翔表示，林目前對高發出的7大攻擊點，儼然就像綠媒政論節目的標題，恐怕「民進黨，柯建銘，笑而不語」。

朱凱翔昨（3）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」指出：

一、男友詐領助理費。

二、科智企業兼職。

三、內線交易。

四、高虹安背信申請專利。

五、去美國讀書沒報備。

六、56k數據機。

七、助理巨根運動員。

以上7大「罪狀」，大家可能會以為在看三立政論節目的標題，但這些都是歸納林耕仁對高虹安發動的攻擊點，其中有些題材根本餿掉，綠營死忠仔搞不好都膩了。至於助理費與內線交易，連法條都沒搞懂。

朱凱翔痛批，攻擊是候選人的權力，但格調是個人的選擇；林耕仁跟著民進黨狂打高虹安，對高發出的種種攻勢，「民進黨，柯建銘，笑而不語」。

針對林耕仁的指控，高虹安競選辦公室2日發聲明，指出已整理大量證據，證明這位前助理於任職期間，確實執行許多國會立委助理的工作，絕無詐領助理費或掛名人頭助理，並強調證據已交由律師處理，也會主動提供檢調，證明清白。