高雄38歲黃姓男子酒後駕車，高速衝撞正在過馬路的林姓男子一家四口，造成1死3重傷的慘劇，黃男被依「殺人罪」羈押禁見並起訴求處重刑，由於事發前黃男不顧友人勸阻，執意酒後開車上路，且有違規高速行駛、闖紅燈等情事，地院改依酒駕致死罪判刑7年10月，因羈押期限將屆，高雄高分院認為他有逃亡之虞，裁定自明（5）日起延押2個月。

黃男去年12月26日晚間在咖啡廳與友人喝完酒後，竟還執意駕車上路，未料在河東路和國民街口直接衝撞正要過馬路的林姓男子一家四口，導致林男37歲的范姓妻子傷重不治，林男與2個女兒也身受重傷，至今尚未出院，黃男被警方測出酒測值高達1.24毫克，經警方調查，與黃男同車的趙姓友人當天並未飲酒，也曾勸阻黃男不要酒駕開車，但黃男卻搶下鑰匙堅持要開車上路。

檢警調查發現，黃男的車輛先前因為故障，停放於河東路高資費停車格中長達4、5天都無法發動，事發當天與友人相約碰面，因為雙方剛好約在故障車輛附近，黃男順道前往試車，未料，車輛卻突然恢復正常，黃男才得以在酒後駕駛車輛上路，隨後發生悲劇。

酒駕車禍事發18天後，檢察官認定黃男酒後駕車，導致1死3重傷，具有殺人不確定故意犯意，涉犯不能安全駕駛、殺人及殺人未遂等罪，檢方擇重論處，依殺人罪起訴黃男，並請法院從重處刑。

高雄地院開庭審理後，依酒駕致死罪，判處黃嫌徒刑7年10月，檢方認為太輕上訴。因黃男2個月羈押限期將屆滿，審酌檢方上訴主張他觸犯殺人罪嫌，經原審判刑7年10月，有相當理由認定他有逃亡之虞，為確保案件審理能夠順利進行，下令名(5日)起，延長羈押2個月，可抗告。

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