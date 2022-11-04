有「防疫女神」稱號的女星賈永婕常致力於公益活動，昨（3日）於臉書上發文，一名位在台南的消防小隊長因腦幹出血昏迷，家人目前難以負擔醫療費用，因此她先以身作則先捐出16萬，並呼籲網友們幫忙。

昨（3日）賈永婕於臉書上發文寫下：「有一位台南消防小隊長盧輝展66年次，在九月底上班時間突然腦幹出血。目前仍昏迷中⋯他之前也是消防專責救護隊，是一位非常優秀的消防員。救過很多人。他突然倒下家中有三個孩子，最小是國小三年級⋯⋯他目前需要的醫療照顧費，已經不是他的家人能夠承擔的，後續還有漫長的路要抗戰」，對此，她表示先以基金會名義捐出10萬元，自己個人再捐出6萬，希望能盡一份心力。

然而，文中下方也附上該名小隊長的醫療照護扶助專戶帳號，希望大家能夠一起幫忙，貼文一出，許多網友紛紛捐款幫助，更不忘大讚賈永婕「人美心美，好有愛心」、「真心感謝您為我們小隊長發起活動！很感激美少女一直爲救災、救護人員提供協助！」、「謝謝你一直用愛支撐著臺灣的消防，有你真好」。

事實上，賈永婕在2021年疫情爆發時，經常來往各大醫院自挑腰包捐贈防疫物資，當時她收到一名南部醫院護理主任家屬私訊，表示醫院缺乏HFNC，也就是醫護人員簡稱的「救命神器」時，立刻與企業求助，總共募得252台「救命神器」支援各大醫院，而該器材一台要價近27萬。