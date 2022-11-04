日本電影「鹹豬手事件簿」描述一名男子在電車上遭誤指做出癡漢行為，同樣的情節，林姓男子前年在新竹車站月台遭控摸臀部，一審依性騷擾罪判刑2月，可易科罰金，二審認定女子指控林男碰觸她2秒，感受到手指溫度，但她著牛仔褲，依監視器畫面不排除是林背包觸碰到，再加上檢方舉證不足，逆轉改判無罪確定。

檢方起訴指控，2020年12月14日上午8點多林男在新竹車站月台，自某車廂下車後，見女子未結伴獨自步行，認有機可趁，竟意圖性騷擾，在人群中加速緊跟在她身後，尾隨她步上該車站第二月台階梯，且為避免遭她察覺，將其所背之後背包轉到正面作為掩飾。

2人步行於階梯過程中，林男乘她不及抗拒之際，伸手沿她左臀下緣往上觸摸至中心頂端，她因發現遭人觸摸臀部，旋回頭查看，然因林男往左偏移、閃避，且加速爬階梯上天橋往第三月台移動，甲女不及當場阻攔，之後她報警，警方逮捕林男。

一審新竹地方法院將林男判刑2月，但二審台灣高等法院認為，她歷次證述是感覺到「手指的溫度」、「碰到臀部下緣」，但案發時正值冬天她案發時穿著牛仔褲，於行走過程中，可否於2秒之短暫時間，即由穿著牛仔褲之臀部感受到是手指之溫度，已非無疑。

高院認為，在動態上樓梯過程中，林男走在她之左後方，位置較她為低，則並不排除林男上樓梯過程中，其背在右前側之背包先碰觸到她左側臀部下緣，再接觸往上到左側臀部中央之可能，且檢方未提出其他證據證明犯罪，逆轉改判林男無罪確定。