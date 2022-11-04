美國政府一位高級官員當地時間週四表示，中國和俄羅斯擁有可以用來勸說北韓不要恢復核彈試驗的籌碼。近年來，雖然俄羅斯和中國在北韓最後一次核試驗後都支持加強制裁，但今年5月當美國提出新的一波的制裁時他們卻否決了。

據路透社4日報導，這位不願透露姓名的官員說，雖然美國自5月以來一直在說北韓準備恢復自2017年以來首次的核試驗，但並不清楚北韓何時可能進行這種試驗。

「我們有很高的信心，他們（北韓）已經做了準備工作，」「我們相信他們可以這樣做......但我不能告訴你“他們會選在哪天（核試驗）“，因為我們就是沒有這種程度的瞭解。」

華盛頓希望看到俄羅斯和中國盡其所能勸阻平壤，「我認為，他們（北韓）正在計算該地區其他國家的底線，特別是俄羅斯和中國的接受程度。」「而且我認為 俄羅斯和中國的態度確實對他們有影響。」

在一系列的飛彈發射之後，其中包含五角大廈所說的洲際飛彈，美國要求聯合國安理會開會討論北韓議題，因為五角大廈說這是一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。安全理事會長期禁止北韓進行核試驗和發射彈道飛彈。多年來，安理會加強了對平壤的制裁，試圖並切斷這些項目的資金。

近年來，雖然俄羅斯和中國在北韓最後一次核試驗後都支持加強制裁，但在今年5月他們否決了由美國主導的對北韓重新進行彈道飛彈試驗而實施更多聯合國制裁的倡議。

「所以...我們認為，當然我們也期望，他們（中俄）將利用他們所擁有的影響力，試圖讓北韓不要進行核試驗。」

這位官員還重申了對平壤恢復與美國對話的呼籲，並說華盛頓準備直接與北韓接觸並討論人道主義援助援助。