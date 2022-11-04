2022年九合一地方公職人員選舉將於26日舉行，各陣營皆極力衝刺選票。媒體人韋安昨(3日)深夜在臉書分析，目前台北市、桃園市、基隆市選情還是十分膠著，由於選情的熱度只有2018的一半，到最後可能還是變成藍綠對決的局面；他認為，最後關頭，這3地藍營最需要的就是，像前台北市議員羅智強這樣的聲量王的角色（不分藍綠），來進行最後催票。

韋安指出，目前台北、桃園、基隆選情，還是十分膠著。由於選情的熱度只有2018的一半，到最後可能還是變成藍綠對決的局面，從2020政黨票、去年4大公投票結果，顯示這3地都是「藍略微大於綠」，不過，由藍綠支持者投票積極性來看，綠高、藍低，最後的差距可能十分些微。

因此在最後關頭，韋安認為，這3地藍營最需要的就是，像羅智強這樣，在臉書、IG、YT都是聲量王的角色（不分藍綠），來進行最後催票，才能確保最後的贏面，不僅能小雞帶小雞，而且也能小雞幫大雞。